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Ordu'da Çakar Lambalı Araç Sürücüsüne 138 Bin TL Ceza

Ordu'da Çakar Lambalı Araç Sürücüsüne 138 Bin TL Ceza
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Ordu'da yapılan trafik denetiminde çakar lamba kullanan bir sürücüye 138 bin 172 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, araç da trafikten men edildi.

Ordu'da çakar lambalı araç kullanan sürücüye 138 bin 172 TL idari para cezası uygulandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması Timleri, Gölköy-Aybastı yolu üzerinde yapılan trafik denetimi esnasında bir kamyonette kullanımı yasak olan çakar lamba ile ses yayın cihazı bulunduğunu tespit etti. Aracın sürücüsüne 'ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak' maddesi gereğince 138 bin 172 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, araç da 30 günlüğüne trafikten men edilerek otoparka çekildi. Denetimlerin devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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