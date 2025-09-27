Ordu'da Bisikletli Çocuğa Araç Çarptı

Ordu'nun Ünye ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Kaza, Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Rıza T. idaresindeki 52 AET 287 plakalı hafif ticari araç, Rüzgarlı Sokak üzerinde bisikletiyle ilerleyen M.T.'ye (13) çarptı. Çarpma sonucu M.T. bisikletten düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğu yaptıkları ilk müdahale sonrası Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Diğer taraftan, kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU