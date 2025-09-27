Haberler

Ordu'da Bisikletli Çocuğa Araç Çarptı

Ordu'da Bisikletli Çocuğa Araç Çarptı
Güncelleme:
Ünye ilçesinde bir hafif ticari aracın çarptığı 13 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Rıza T. idaresindeki 52 AET 287 plakalı hafif ticari araç, Rüzgarlı Sokak üzerinde bisikletiyle ilerleyen M.T.'ye (13) çarptı. Çarpma sonucu M.T. bisikletten düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğu yaptıkları ilk müdahale sonrası Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Diğer taraftan, kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
