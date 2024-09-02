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Okul hayatının ilk gününde öğretmeninin çarptığı Miray hayatını kaybetti

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Ordu'da, 'uyum haftası' kapsamında okuluna giden birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan, okulun beden eğitimi öğretmeninin kullandığı lüks cipin okul bahçesinde çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Altın Ordu ilçesi Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyum haftası kapsamında ilk kez okula giden birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan (7), okulun demir kapısının önünde oynadığı esnada, okulun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni B.K., 52 BK 790 plakalı Mercedes GLB 200 marka cipi ile okulun bahçesine girmek istedi. Okulun bahçe kapısının açılmasının ardından cipi ile hareket eden öğretmen B.K., okul bahçesinde oynayan Miray Arslan'ı fark edemeyerek çiğnedi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Cipin altında kalan ve ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Miray Arslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yakup ve Eda çiftinin 2 çocuğundan biri olan Miray'ın, ilk kez okula geldiği öğrenilirken, sürücü B.K. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayı göre mahalle sakini Rabia Doruk, "Okula girerken çocuğun kafasından ve ayağından geçti. Okul beden eğitimi ve spor öğretmeni. Çocuk okula yeni başlamış, annesi de buradaymış. Ben korktum, elim ayağım titredi" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (11)

Mengele:

Okulun bahcesinde araclarin isi ne herhalde tuvalete bile arabayla gidiyor lüks arac aldigina göre ögretmen maasi cok yüksek

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OKUYUCU:

Okul başlamış, o arabanın okul bahçesinde ne işi var !!

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2
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Ender YILDIRIM:

harbi o öğretmen o arabayı nasıl almış ya. hani nerdeyse asgari ücret alıyordunuz. en düşük memur maaşıydı cart curt.

45
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sade vatandaş:

okul alanına araç sokulmamalı okul yetkilileri okulun bahçesini babalarının çiftliği gibi kullanıyorlar devlete kapağı atan çalıştığı yeri kendi babasının yeri gibi kullanıyor bu durum bütün kamuda belediyelerde aynı

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1
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Anty-Partizan:

Allah Rahmet Eylesin..Devleti DEVLET Yapan STANDARTLARIN OLUSTURDUGU SYSTEMDIR..Sorun Bakalim, Bu Basit Hata Icin Bile Vefat Ile Sonuclanan Olay Icin Devlet Hangi STANDARDIZASYONU Getirmis ? Canada Okul Systemini Arastirin..

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Brh atr:

koskaca jeep tabiki göremez sağını solunu sanki sabancı holding yönetim başkanı öğretmenlere bu tarz araçlar yasaklansın yada okul bahçesine girmek yasak olsun

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Hayri:

Konunun öznesi kazada bir çocuk ölmüş vuran öğretmen bu editörlerin cahilliği insanı strese sokuyor araba jeep miş yok lüks jip miş haberde bunları vurguluyor markası bilinmeyen jip ten pahalı otomobiller var o zaman da ne yazacan acaba kendi kafanın içindekileri değil haberi somut olarak özetlesen işini daha iyi yapmış olucan

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Mehmet Anıl Mete:

Amerika'da okul servisi bir caddede durduğu zaman o caddede tedbir amaçlı bütün trafik durur, bizde okul bahçesine arabayla girilir...

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Yusuf Çakmak:

hani bu öğretmenler geçinemiyordu Mercedes jeep biniyor beden hocası

7
1
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