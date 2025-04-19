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Ordu'da Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

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Çaybaşı ilçesinde Ali B. isimli bir kişi evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay, ilçenin İçeribükü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye ilçesinde bir elektronik mağazasında çalıştığı öğrenilen Ali B., mesai bitiminde ticari aracıyla Çaybaşı'nda evine geldi. Bir süre sonra yakınları, Ali B.'yi evde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Ali B.'nin cenazesinin defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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