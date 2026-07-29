Ordu’da bir haftada 16 binden fazla araç ve sürücüsü denetlendi

Ordu'da trafik ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde 16 bin 657 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

İl genelinde son bir haftada 59 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 79 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 47 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 54 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 24 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 99 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 450 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 118 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 256 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 155 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamak suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 16 bin 657 araç kontrol edildi, 2 bin 657 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 42 araç trafikten men edildi ve 47 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı