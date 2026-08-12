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Ordu'da 14 Şüpheli Yakalandı, 8'i Tutuklandı

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Ordu’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, aranması bulunan ve yakalanan 14 şüpheli şahıstan 8’i tutuklandı.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, aranması bulunan ve yakalanan 14 şüpheli şahıstan 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 143 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 14 şüpheli şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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