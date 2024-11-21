Ördek Avında Trajik Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Vurduğu ördeği almak için baraja giren şahıs ölüme yürüdü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen olayda, Karaiğdemir Barajına ördek avına giden iki arkadaştan biri vurduğu ördeği almak için suya girdiği sırada akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, İlçeye bağlı Karaiğdemir barajı Kozyörük mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Veli Ayaz ve A.Y.D. baraja ördek avına gitti. Sabah saatlerinde ava giden iki arkadaştan biri olan Veli Ayaz vurduğu ördeği almak için suya girdi. Daha sonra sudan çıkmaması üzerine A.Y.D. 112 ekiplerine haber verdi.

Kurbağa adamlar çıkardı

Haber verilmesi üzerine olay yerine Malkara İtfaiye ekipleri, Ambulans, AFAD, Jandarma, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Dalgıç Polisler ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıç timleri sevk edildi.

Karaiğdemir Barajı'nda yaklaşık 5 saatlik aramanın ardından Veli Ayaz'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı. Malkara Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.