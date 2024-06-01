Onlyfans'ta tanıştığı kişi kızı çıkınca canına kıymak istedi

Norveç'te Tone Haldorsen, terapistliğini yaptığı bir hastasının kendisine OnlyFans adlı sayfadan içerik satın aldığını ve içeriğin kızına ait olduğunu öğrendiğinde intihar etmeyi istediğini açıkladı. Terapist Haldorsen, bu durum karşısında baba-kız ilişkisinin zedelendiğini açıkladı.

ONLYFANS MADURU BABADAN İNTİHAR SÖZLERİ

Terapistine itirafta bulunan adam, adına OnlyFans'tan içerik satın aldığını ve içerikteki kişinin 23 yaşındaki kızına ait olduğunu belirtti. Terapiste başvurarak durumu anlattı. Şaşkına dönen terapist, adamın travma geçirdiğini ortaya çıkardı.

TANIŞTIĞI HESAP KIZININ ÇIKTI

Adam arkadaşlarının tavsiyesi üzerine satın aldığı içerikle tanışarak sohbet etmeye başladı. Tanıştığı kişinin öz kızı olduğunu öğrenince dünyası başına yıkılan baba, terapistiyle durumu paylaşarak intihar etmeyi istediğini söyledi. Terapist Haldorsen, "Babanın kızıyla ilgili cinsel bir şey yapma düşüncesi onu fiziksel olarak hasta etti. Şimdi onun bedeni, fantezilerinin ve sadakatsizliğinin kaynağı olmuştu" ifadelerini kullandı.