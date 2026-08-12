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Milas'ta motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Milas'ta motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
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Muğla’nın Milas ilçesinde servis aracına ardından savrularak seyir halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde servis aracına ardından savrularak seyir halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Milas'ın Koru Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte araçların arasından ilerlediği iddia edilen motosiklet sürücüsü seyir halindeki bir servis aracının arka bölüme çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, aynı istikamette seyreden tıra da yandan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ana yolda trafik akışında kısa süreli aksama yaşanırken, ekiplerin aldığı önlemlerin ardından ulaşım kontrollü şekilde sağlandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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