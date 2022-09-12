Otomobille çarpıp sopalarla böyle dövdüler Önce otomobille çarptılar sonra sopalarla saldırdılar Şanlıurfa'da evlerinin önünde oturan baba ile oğul, maskeli şahısların sopalı saldırısına uğradı.

Otomobille çarpıp sopalarla böyle dövdüler

Önce otomobille çarptılar sonra sopalarla saldırdılar

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da evlerinin önünde oturan baba ile oğul, maskeli şahısların sopalı saldırısına uğradı. Önce otomobille ezilmeye çalışılan baba ve oğlu daha sonra sopalarla darp edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Günören Mahallesinde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde oturan Mustafa D. ile oğlu Mahmut D. sohbet ettikleri sırada husumetlisi oldukları öğrenilen 4 kişi, otomobille gelerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle bahçeye savrulan baba ve oğlu, daha sonra araçta bulunan maskeli 3 kişi tarafından sopalarla darp edildi. Yaralanan baba-oğul hastaneye kaldırılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Yaşanan olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.