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Hatalı Sollama ve El Hareketi Kamerada

Hatalı Sollama ve El Hareketi Kamerada
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Karabük-Bartın kara yolunda tırı hatalı sollayan otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen araçla çarpışmaktan son anda kurtulurken, ardından tır sürücüsüne el hareketi yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Karabük-Bartın kara yolunda tırı hatalı sollayan otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen araçla çarpışmaktan son anda kurtulurken, ardından tır sürücüsüne el hareketi yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Karabük-Bartın kara yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin sürücüsü, aynı yönde ilerleyen tırı hatalı şekilde sollamaya çalıştı. Sollama sırasında karşı istikametten bir aracın geldiğini gören sürücü, yönünü tali yola çevirerek çarpışmaktan kurtuldu.

Tehlikeyi atlattıktan sonra tekrar yoluna devam eden otomobil sürücüsü, karşılaştığı tır sürücüsüne el hareketi yaptı.

O anlar, tır içerisindeki araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan Karabük - Bartın kara yolu Eflani yol ayrımında da hafif ticari aracın, kamyonetin kontrolsüz şekilde şerit değiştirmesi nedeniyle kaza atlattığı anlar araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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