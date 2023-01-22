Üye Girişi
Haberi Paylaş

Önce eşini şimdi de 3 çocuğunu kaybeden annenin ağıtları yürek dağladı

3. Sayfa Haberleri

Önce eşini şimdi de 3 çocuğunu kaybeden annenin ağıtları yürek dağladı

Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kardeş, yan yana toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kardeş, yan yana toprağa verildi. Önce eşini şimdi de 3 çocuğunu kaybeden annenin ağıtları yürek dağladı.

Yangın, dün gece geç saatlerde Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi'ndeki yabancı uyruklu Atla ailesinin oturduğu evde çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ekiplerin incelemesi ile evde çocukların da olduğu fark edilince sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yangında 11 yaşındaki Zehra Elabdullah ile kardeşleri 3 yaşındaki Abdurrahman ve 1 yaşındaki Muhammed Atla hayatını kaybetti.

3 kardeşin cansız bedenleri Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsinin arından Dulkadiroğlu ilçesi Kapıçam Şehir Mezarlığı'na getirildi. Burada ikindi namazı sonrası kılınan namazın ardından 3 kardeş yan yana toprağa verildi. Yaşları küçük olduğu için kardeşlerden Abdurrahman ve Muhammed Atla aynı mezara defnedildi.

Çocukların annesi Meryem Atla, cenazede ayakta durmakta güçlük çekerken ağıtları yürek yaktı. Baba Muhammed Atla'nın ise bir yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İtfaiye 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title