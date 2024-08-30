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Sorumlular için hesap vakti! Ölümlü metrobüs kazasında 6 yeni gözaltı var

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Sefaköy'de yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 51 kişinin yaralandığı metrobüs kazasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Daha önce gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edilirken, soruşturma kapsamında 6 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında yol bakım çalışmasında görevli metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi, Yol Bakım Onarım Müdürlüğü'nde müdür ve müdür yardımcısı yer alıyor.

Dün sabah saatlerinde Küçükçekmece Sefaköy'de meydana gelen metrobüs kazasına ilişkin soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor. Ölümlü kazanın ardından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında, yol bakım çalışmasında görevli bulunan metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi, Yol Bakım Onarım Müdürlüğü'nde müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere 6 kişi için gözaltı kararı alındı. Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 6 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Ölümlü metrobüs kazasında 6 yeni gözaltı

2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kaza kapsamında daha önceden gözaltına alınan 4 kişiden metrobüs sürücüsü ile denetim amiri, emniyetteki işlemleri sonrası savcılık talimatıyla salıverilmiş, D.M.Ç ile diğer denetim amiri Ş.Y. adliyeye sevk edilmişti.

Ölümlü metrobüs kazasında 6 yeni gözaltı

METROBÜSTE CAN PAZARI YAŞANMIŞTI

Küçükçekmece'de iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 51 kişi yaralanmıştı. Kazaya ilişkin görüntülerde çarpışma anında araç içinde ve dışında adeta can pazarının yaşandığı kaydedilmişti.

Ölümlü metrobüs kazasında 6 yeni gözaltı

Ölümlü metrobüs kazasında 6 yeni gözaltı

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

3-sayfa Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (4)

sade vatandaş:

orada sürücü hatası sabit olmak üzere milyonlarca yolcunun taşındığı hatta çalışmanın yapıldığı noktayı sürücüye çok önceden ikaz edecek gece ve gündüz rahatça farkedilecek işaret levhaları konulmalıydı bu yapılmamış önceki sene ibb çözüme ana caddeden girişin yasak olduğu bizim sokağı gösteren yanlış konulmuş otopark yönlerdirme levhasını defalarca aramadan sonra kaldırtabildim mesela trafiğe kapalı yol var yol gece trafiğe açılıyor yaya geçiti çizgileri yolun ortasında kalıyor çok yanlışlar va

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Turan Tunç:

Bence şöförün hiç bir suçu yok otobüsün ön lastiği patlıyor ve lastik diğer şeride dönüyor videoda çok açık gözüküyor o ağırlıktaki aracın lastiği yön değiştirmesi direksiyon hakimiyetinide kaybettirmiş tek suç eski lastik

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Adem:

Demek istemiyorum da..Allah korusun bu şoför Köprüsü üzerinde benzer bir hata yapsa ..aman Allah.!!. Bir öneri hatta uyarı..!! Köprü üzerinde Metrobüs hız limiti 30 filan olmalı.Yani

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