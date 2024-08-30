Sorumlular için hesap vakti! Ölümlü metrobüs kazasında 6 yeni gözaltı var

Dün sabah saatlerinde Küçükçekmece Sefaköy'de meydana gelen metrobüs kazasına ilişkin soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor. Ölümlü kazanın ardından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında, yol bakım çalışmasında görevli bulunan metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi, Yol Bakım Onarım Müdürlüğü'nde müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere 6 kişi için gözaltı kararı alındı. Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 6 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kaza kapsamında daha önceden gözaltına alınan 4 kişiden metrobüs sürücüsü ile denetim amiri, emniyetteki işlemleri sonrası savcılık talimatıyla salıverilmiş, D.M.Ç ile diğer denetim amiri Ş.Y. adliyeye sevk edilmişti.

METROBÜSTE CAN PAZARI YAŞANMIŞTI

Küçükçekmece'de iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 51 kişi yaralanmıştı. Kazaya ilişkin görüntülerde çarpışma anında araç içinde ve dışında adeta can pazarının yaşandığı kaydedilmişti.