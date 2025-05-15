Ölümden dönen Settar Tanrıöğen aylar sonra ortaya çıktı: Söylenenleri aklımda tutamıyorum

Ölümden dönen Settar Tanrıöğen aylar sonra ortaya çıktı: Söylenenleri aklımda tutamıyorum
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Geçirdiği beyin kanamasının ardından üç kez ameliyat edilen usta oyuncu Settar Tanrıöğen, uzun süredir ortalarda görünmüyordu. Sağlık durumuyla ilgili konuşan Tanrıöğen, "Hemşirem olmadan sokağa adım atmıyorum. Hafızamda zaman zaman sorunlar yaşıyorum" sözleriyle dikkat çekti.

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonrası uzun süren tedavi sürecinin ardından ilk kez kameralara konuştu. 63 yaşındaki sanatçı, sağlık durumu hakkında samimi açıklamalarda bulundu. 26 Ocak'ta bilinç bulanıklığı şikâyetiyle hastaneye kaldırılan Tanrıöğen, yapılan tetkiklerin ardından beyin kanaması geçirdiğinin anlaşılmasıyla acil olarak ameliyata alınmıştı. Yaklaşık 1.5 ay içerisinde üç kez ameliyat masasına yatan deneyimli oyuncu, tedavisinin ardından 14 Mart'ta Ataşehir'deki özel bir hastaneden taburcu edilmişti. Sağlık sorunları nedeniyle, rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinden de ayrılmak zorunda kalan Tanrıöğen'in canlandırdığı "Abdullah" karakteri için projeye Ahmet Mümtaz Taylan dahil edilmişti. Bu değişiklik, dizinin hayranları tarafından üzüntüyle karşılanmıştı.

Ölümden dönen Settar Tanrıöğen aylar sonra ortaya çıktı: Söylenenleri aklımda tutamıyorum

YALNIZ BAŞINA DIŞARI ÇIKMIYOR

Taburcu olduktan sonra setlere dönmeyen Tanrıöğen, önceki gün ilk kez basın mensuplarının karşısına çıktı. Oyuncunun bitkin ama moralinin yüksek olduğu gözlemlendi. Sağlık durumu hakkında konuşan Tanrıöğen, şu ifadeleri kullandı: "Hemşirem olmadan sokağa adım atmıyorum. Hafızamda zaman zaman sorunlar yaşıyorum. Bazen aklımda söylenenleri tutamıyorum. Ama moralim yerinde, iyileşme sürecim iyi gidiyor." Her zaman sakinliği ve derinlikli oyunculuğuyla tanınan Settar Tanrıöğen, şu anda fiziksel iyileşmenin yanında zihinsel toparlanma sürecine de odaklanmış durumda. Doktorları, oyuncunun kontrollü bir şekilde sosyal hayata katılmasını öneriyor.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVatandaş Yorumcu:

şifalar dilerim

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