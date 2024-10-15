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Oltu'da Dolandırıcılık ve KADES Uyarısı

Oltu'da Dolandırıcılık ve KADES Uyarısı
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Erzurum'un Oltu ilçesinde polis, vatandaşları dolandırıcılık ve mal varlığına işlenen suçlar konusunda uyararak KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde, polis vatandaşları dolandırıcılık, mal varlığına işlenen suçlar konusunda uyarırken KADES ile ilgili bilgi verdi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Toplumsal yaşamın huzur içinde devamının ve kamu düzeninin sağlanması, etkin bir güvenlik hizmeti yürütülmesi, suçla mücadelede güvenlik politikalarının uygulanması, toplumun katılım ve desteğinin sağlanması kapsamında; maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi ve farkındalığın arttırılması amacıyla Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler sorumluluk alanlarında; dolandırıcılık, mal varlığına işlenen suçlar ve KADES (Kadın Acil Destek Uygulaması) broşürleri dağıtılmıştır." denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Güvenlik erzurum 3-sayfa Sağlık Polis KADES Oltu

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