Oltasını kurtarmak için denize giren adam boğularak hayatını kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesinde denizde balık tuttuğu esnada oltası takılan ve oltayı kurtarmak için suya giren adam, boğularak hayatını kaybetti. Olay, ilçeye bağlı Şehit Mehmet Mahallesi Pırlanta Plajı bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Coşkun Z. (59) isimli vatandaş balık tutmak için denize gitti. Oltanın denizde takılı kalması sonucu Coşkun Z., oltayı kurtarmak için suya girdi. Denizde boğulma tehlikesi yaşayan adamı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

TÜM MÜDAHALELERE KARŞI KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine Çeşme Sahil Güvenlik ekipleri geldi. Sudan çıkarılan Coşkun Z.'ye ilk müdahale ekipler tarafından yapıldı. Ancak talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Coşkun Z.'nin cenazesi otopsi için Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.