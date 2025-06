Ölmeden ölüm ilanı verildi, duyunca şok oldu

Mersin Erdemli'de 2 çocuk babası, kendi adına açılan sahte hesap üzerinden ölüm ilanı verilince şok yaşadı. İlanı verdiğini düşündüğü şahıs yüzünden bugüne kadar bir çok sıkıntı çektiğini belirten Mustafa Kurşun, "Şaştım nasıl cenaze ilanım verilir diye. Arkadaşlarım aradı, telefonum hiç susmadı. Annemi, babamı aradım herhangi bir rahatsızlık geçirmesinler diye. Biz ölmedik şükürler olsun ayaktayız" dedi.

Erdemli ilçesi Tozlu Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Kurşun, sosyal medya üzerinden kendi adına açılan sahte sosyal medya hesabından ölüm ilanı verilmesiyle büyük bir şok yaşadı. Yakınları ve arkadaşlarının aramasıyla durumdan haberdar olan Kurşun, ailesi ve anne babasını arayıp sağ olduğunu bildirdikten sora yapılan kötü şakayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Kendisi hakkında defalarca olumsuz ve uygun olmayan paylaşımlar yapan şahsın A.Y.'nin olduğunu düşünen Kurşun, bir türlü bu kişiden kurtulamadığını söyledi.

Hafriyat ve bahçe işleriyle uğraştığını belirten Mustafa Kurşun, "İş makinası olarak tarla imarı, örtü alanı yerlerin düzeltmesini yapıyorum. Bizim ölüm ilanımızı vermişler. Aşağı yukarı 4-5 gündür de veriyor. Kısacası bir çok yaptığı şeyler var. İnternetten mesajlar atıyor. Sosyal medyada hırsız diye beni paylaştı. Eşimi, çocuklarımın fotoğraflarını alıp, numaramı üzerine koyup görüşmek isteyen bu numaralardan arayabilir diye. Biz savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Sonradan baktık yüzde 80 engelli raporu olduğu için savcılıktan suç duyurusunu geri aldım. Ama çok ileri gittiği için tekrar mahkemeye verdim, avukat tuttum. 2 aydır süreç devam ediyor. Ama bizi daha ne kadar paylaşacak bu şekilde bilmiyorum. Ekranlarda görebiliyorsunuz aileme saldırı oluyor" diye konuştu.

"Öldü diye paylaştı, şok yaşadım"

Kendisi ve ailesi ile ilgili şahsın bir çok paylaşım yatığına da değinen Kurşun, "En son öldü diye paylaştı. Şok yaşadım. Arkadaşlarının 'cenaze ilanın verildi' diyerek beni aradı. Şaştım nasıl cenaze ilanım verilir diye. Telefonum hiç susmadı. Annemi aradım, babamı aradım herhangi bir rahatsızlık geçirmesinler diye. Kaç gün boyunca aradılar. Biz ölmedik şükürler olsun ayaktayız" dedi.

"Bir türlü bu şahıstan kurtulamadım"

Şuanda bu kişiyi mahkemeye verdiğini aktaran Kurşun, "İnşallah mahkemede bu arkadaşın raporlarını incelerler. Sosyal medyada ben rahatsız oluyorum, eşimin, çocuklarımın tüm fotoğraflarını paylaştı. Bunları silemiyorum. Aynı bir hacker gibi. Yüzde 80 engelli ama her şeyi biliyor. Bir an önce buna müdahale edilmesini istiyorum. Her türlü paylaşımı yapıyor. Geçen yaz bizi hırsız diye paylaştı. Çocuklarımın fotoğraflarıyla görüşmek isteyen bu numaralardan arasın diye. Bu sene de ölüm ilanımı veriyor. Bir türlü kurtulamadım. Bundan biran önce kurtulmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

İş makinasıyla uğraştıkları için daha önce bu şahsın 'Ben çalışmak istiyorum' diye geldiğini 15 gün deneme süreci yaptıklarını anlatan Kurşun, "Süreçte engelli raporlu olduğunu öğrendik. Çalışmasına izin vermedik. Artık ondan dolayı mı yaptı bilmiyorum. İş makine hastalığı var. Arkadaşlarımın sosyal medyasından baktım, bazı şirketlerde çalışıyor. İş makinası da kullanıyor, yani ehliyeti var mı bilmiyorum" diyerek yaşadıklarını özetledi.