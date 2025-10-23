Öküzün Vurması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Kumru ilçesinde ahırdan çıkardığı öküzünün boynuz ile vurduğu şahıs hayatını kaybetti.

Olay, ilçenin Kayabaşı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemalettin Güdek (61) ahırdan büyükbaş hayvanlarını çıkardı. Bu esnada bir öküz, sahibi Güdek'e boynuz ile vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Güdek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU