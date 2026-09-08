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Okulun yanındaki inşaat, bahçesinin çökmesine sebep oldu

Okulun yanındaki inşaat, bahçesinin çökmesine sebep oldu
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Bursa’da Mütareke İlkokulu’nun hemen yanında sürdürülen inşaat çalışmaları sırasında yapılan kazı, okul bahçesinin bir bölümünün çökmesine neden oldu.

Bursa'da Mütareke İlkokulu'nun hemen yanında sürdürülen inşaat çalışmaları sırasında yapılan kazı, okul bahçesinin bir bölümünün çökmesine neden oldu.

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Siteler Mahallesi Marmara Caddesi'nde bulunan Mütareke İlkokulu'nun yanında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun yanındaki alanda sürdürülen inşaat çalışmaları kapsamında kazı yapıldı. Kazı çalışmasının ardından okul bahçesinin kenarında bulunan bölümde toprak kayması ve çökme meydana geldi. Çöken bölümün okul bahçesine ait olduğu görülürken, bahçenin bir bölümü kazı alanına doğru çöktü. Bahçe sınırındaki zeminde kopmalar oluşurken, bazı altyapı hatları da açığa çıktı. İnşaat alanındaki kazının okul bahçesine oldukça yakın olması dikkat çekerken, meydana gelen çökme okul çevresinde güvenlik endişesine neden oldu. Okulların henüz açılmamış olması ise muhtemel bir faciayı önledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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