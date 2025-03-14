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Adana'da Sobadan Yanan Öğrenci Ağır Yaralandı

Adana'da Sobadan Yanan Öğrenci Ağır Yaralandı
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Adana'nın Aladağ ilçesinde bir ilkokulda sobanın kıyafetleri tutuşturması sonucu vücudunun yüzde 40'ında yanıklar oluşan 3. sınıf öğrencisi Derya G. ağır yaralandı. Olay, öğrencinin sobaya yaklaşmasıyla meydana geldi. Tedavi için hastaneye kaldırılan Derya'nın durumu kritik. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili idari inceleme başlattı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde okulda ısındığı sobanın kıyafetlerini tutuşturması sonucu vücudunun yüzde 40'ında yanıklar oluşan kız öğrenci ağır yaralandı. Yaralanan öğrencinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Olay, 11 Mart'ta Aladağ ilçesi kırsal Boztahta Mahallesi'nde meydana geldi. Boztahta Şehit Serdar Yıldırım İlkokulu'nda 3'üncü sınıf öğrencisi Derya G., ellerini ısıtmak için odun sobasının yanına gitti. Bu sırada iddiaya göre Derya G.'nin kıyafetleri sobanın alev almasıyla tutuştu. Paniğe kapılan çocuk, koşarak binanın dışına çıktı. Derya G.'nin kıyafetlerinin yandığını gören okul personeli, kendi üstündeki montla müdahale ederek alevleri söndürdü. İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Derya, ambulansla İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne buradan da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yanık ünitesinde tedaviye alınan Derya'nın vücudunun yüzde 40'ında 3'üncü derece yanıklar oluştuğu belirlenirken yoğun bakımda tedavi gördüğü ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili idari inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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