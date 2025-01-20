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Okulda fenalaşıp hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu ortaya çıktı

Okulda fenalaşıp hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu ortaya çıktı
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Elazığ'da okulda fenalaşıp hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki kız çocuğunun 5,5 aylık hamile olduğu anlaşıldı.

Defalarca dayısının cinsel istismarına maruz kalan 12 yaşındaki kız çocuğu okulda fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Çocuğun 5,5 aylık hamile olduğu anlaşıldı. Tutuklanan dayı cezaevine gönderilirken Aile Bakanlığı çocuğu aileden alarak, koruma altında aldı.

DAYI SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Halk Tv'nin haberine göre; Ailesiyle birlikte Elazığ'ın bir ilçesine bağlı köyünde yaşayan 12 yaşında bir kız çocuğu, her gün ilçedeki okula gidiyor. Hafta sonları da yine Elazığ'ın okula yakın bir başka ilçesinde bulunan anneannesinin evinde kalıyordu. Anneannesinin evinde defalarca cinsel istismara maruz bırakılan çocuk bu ayın başında okulda fenalaştı, ilçenin sağlık ocağına götürüldü. Ailenin talebi üzerine oradan Diyarbakır'a sevk edildi ve 5,5 aylık hamile olduğu anlaşıldı. Çocuğun doğum yapması sağlığını tehlikeye atacağından bebek tıbbi müdahaleyle alındı. Çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koruması altına alındı. Dayı, suçunu itiraf etti, tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıhasan:

İdam etmek lazım

Yorum Beğen136
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıScroll Kaynak:

Avrupa’da böyle haber duyamazsın ancak bu tarz haberleri gelişmemiş Orta Doğu ülkelerinde duyarsın

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme28
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Haber YorumlarıSeçilmiş kişi:

Yakın zamana kadar bu tür haberleri hep amerikadan avrupadan duyardık artık ülkemizde de sıklıkla duymaya başlaık acaba muasır medeniyet seviyesine ulaşmış mı olduk?

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme24
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Haber YorumlarıKoray Çal:

içerde şisleyin işini bitirin

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Haber Yorumlarıefkan sonkan:

dindar Elazığ

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Laik Türkiye de her gün olan olaylar, İran da olsaydı adamın dötündn kan alrlardı

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