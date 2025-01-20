Okulda fenalaşıp hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu ortaya çıktı

Defalarca dayısının cinsel istismarına maruz kalan 12 yaşındaki kız çocuğu okulda fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Çocuğun 5,5 aylık hamile olduğu anlaşıldı. Tutuklanan dayı cezaevine gönderilirken Aile Bakanlığı çocuğu aileden alarak, koruma altında aldı.

DAYI SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Halk Tv'nin haberine göre; Ailesiyle birlikte Elazığ'ın bir ilçesine bağlı köyünde yaşayan 12 yaşında bir kız çocuğu, her gün ilçedeki okula gidiyor. Hafta sonları da yine Elazığ'ın okula yakın bir başka ilçesinde bulunan anneannesinin evinde kalıyordu. Anneannesinin evinde defalarca cinsel istismara maruz bırakılan çocuk bu ayın başında okulda fenalaştı, ilçenin sağlık ocağına götürüldü. Ailenin talebi üzerine oradan Diyarbakır'a sevk edildi ve 5,5 aylık hamile olduğu anlaşıldı. Çocuğun doğum yapması sağlığını tehlikeye atacağından bebek tıbbi müdahaleyle alındı. Çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koruması altına alındı. Dayı, suçunu itiraf etti, tutuklandı ve cezaevine gönderildi.