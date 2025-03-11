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Okul müdürünün boğazını kesen bipolar hastası adliyede

Okul müdürünün boğazını kesen bipolar hastası adliyede
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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, bipolar bozukluğu olan bir kişi, okul zilinden rahatsız olduğu gerekçesiyle okul müdürünün boğazını kesti. Müdür hastaneye kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde okul zilinden rahatsız olduğu gerekçesiyle okul müdürünün boğazını kesen bipolar bozukluğu olan 40 yaşındaki şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.
Ferizli ilçesinde dün meydana gelen olayda, Rüveyde Güneş İlk-Ortaokulu'nun karşısında yaşayan ve bipolar bozukluğu olan M.H. (40) isimli şahıs, okulun zil sesinden rahatsız olduğu gerekçesiyle okula gitti. Müdürün odasına kadar giden M.H. elindeki bıçakla 37 yaşındaki okul müdürü Emrah Coşkun'un boğazını kesti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı müdür, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Bipolar bozukluğu olan şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, hastanede tedavisi süren okul müdürünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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