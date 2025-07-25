Okul inşaatında erkek cesedi bulundu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yapımı devam eden bir okul inşaatında hareketsiz yatan bir erkek cesedi bulundu. Olayı fark eden vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesi sonrasında ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, okul inşaatında erkek cesedi bulundu.
Hatip Mahallesi Eski Sanayi Çarşısı'nda dün 23.30 sıralarında, yapımı devam eden okul inşaatında yerde hareketsiz yatan erkeği görenler, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin incelemesinde, bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından, ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa