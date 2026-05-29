Aydın'da 'doğalgaz kaçağı' ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde hastane bahçesindeki oksijen tankından çıkan gaz, vatandaşlar tarafından doğalgaz kaçağı sanılarak ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen ekipler, kaçağın doğalgaz kaynaklı olmadığını ve tanktaki basıncın boşaltıldığını tespit etti.

Olay, Efeler ilçesi Efeler Mahallesi 2258 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eski Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bahçesinde bulunan oksijen tankından gaz çıktığını gören vatandaşlar, doğalgaz kaçağı ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, kaçağın doğalgaz kaynaklı olmadığını hastane bahçesindeki oksijen tankından geldiğini tespit etti. Hastane binasında bulunan görevliler ile görüşen ekipler, tankta biriken basıncın boşaltılması için görevliler tarafından basınç vanasının açıldığını ve kaçağın olmadığını öğrendi. Herhangi bir kaçağın olmadığının belirlenmesinin üzerine vatandaşlar derin bir nefes alırken, gerekli önlemlerin alınması için hastane personeli bilgilendirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
