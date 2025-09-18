Oğuz Tüzün Ardahan Emniyet Müdürlüğü Görevine Başladı
2025/358 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ardahan İl Emniyet Müdürü olarak atanan Oğuz Tüzün törenle görevine başladı. Kente gelen Tüzün için İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde karşılama töreni düzenlendi.
Emniyet Müdür yardımcıları ve birim amirleri tarafından karşılanan Tüzün resmen görevine başladı. - ARDAHAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa