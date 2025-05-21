Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti

Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
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İstanbul'da Timur Cihantimur'un ehliyetsiz kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Avcı, "Maddi ve manevi zararımız karşılandı" diyerek Cihantimur ailesi ve Eylem Tok hakkındaki şikayetini geri çekti. Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, "Ben davama devam ediyorum, davamdan vazgeçmedim" dedi.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

EYLEM TOK VE OĞLU HAKKİNDEKİ ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, Timur Cihantimur, Bülent Cihantimur ve Eylem Tok hakkındaki şikayetini geri çekti. Şükriye Aci savcılığa verdiği dilekçede, "Maddi ve manevi zararımız karşılandı" dedi.

Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti

BABA ÖZER ACİ: BEN DAVAMA DEVAM EDİYORUM

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci'den de açıklama geldi. Özer Aci, "Ben davama devam ediyorum, davamdan vazgeçmedim" ifadelerini kullandı.

Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti

OLAY

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıHakan Kılıç:

El kızı, iki dakika da satar. Şikayetini geri çekse bile kamu davası devam eder. Ölen kişinin hakkını devlet inşallah sorar.

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Haber YorumlarıUyuma Dostum:

ulan para...

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Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

kaça satın aldılar acaba?

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Haber Yorumlarıyunussbayern:

patlat bi otuzbir

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Haber YorumlarıCihan Babacan:

BUŞUNA DEMEMİŞLER, AĞLARSA ANAM AĞLAR, GERİSİ YALAN AĞLAR. PARA SEN NELERE KADİRSİN.

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