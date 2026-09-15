Haberler

Öğrencilerin güvenliği için denetimlerimiz aralıksız sürüyor

Öğrencilerin güvenliği için denetimlerimiz aralıksız sürüyor
Güncelleme:
+40 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, okul servis araçlarına yönelik denetimlerini kesintisiz sürdürüyor.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okul servis araçlarına yönelik denetimlerini kesintisiz sürdürüyor.

2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte; öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşım sağlamaları, trafik kazalarının en aza indirilmesi ve emniyet kemeri kullanım bilincinin artırılması amacıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce okul servis araçlarına yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, trafik kurallarına uyan sürücülere ve firma temsilcilerine teşekkür edilirken, mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında gerekli idari yaptırımlar uygulandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın can güvenliğini korumak ve trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla; okul servis araçlarına ve emniyet kemeri kullanımına yönelik denetimlerimiz kararlılıkla ve aralıksız sürdürülecektir. Trafikte güvenlik, hepimizin sorumluluğudur" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gıda tedarik firmalarına operasyon! 41 dağıtıcı şirketin 41 yöneticisine gözaltı

22 ilde dev operasyon! 41 gıda şirketinin yöneticilerine gözaltı
İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Hemen reddedildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Litvanya hava sahasına giren İHA, NATO savaş uçakları tarafından düşürüldü

Avrupa'da alarm! NATO jetleri "Vur" emriyle havalanıp imha etti
Seferihisar Belediyesi'nde ‘rüşvet’ soruşturması: 47 şüpheli adliye sevk edildi

Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 47 şüpheli adliyede
Pendik'te 8 katlı binada yangın! İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

Pendik'te ambalaj fabrikasında yangın! Müdahale sürüyor
Çay ve kahveyi böyle içenler dikkat! Kanser riski 3 kat daha yüksek çıktı

Çayı böyle içenlerde kanser riski dört kat fazla çıktı
Guendouzi'nin kaçırdığı gol dünyada manşet: Bunu nasıl yaptın?

Yorumu Fenerbahçe taraftarına bırakıyoruz

Balıkesir'deki düğünde çiçek atma merasimi olaylı bitti: Çiçeği kapmak isterken gelini devirdi

Gelinin kabus anları: En mutlu gününde başına gelmeyen kalmadı
Minibüs kontrolden çıkıp kafeye daldı! Kadın müşterinin ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada

Saniyelerle ölümden dönen adamın hareketi olay