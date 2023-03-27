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Öğrencilere serviste temizlik dayağı

3. Sayfa Haberleri

Öğrencilere serviste temizlik dayağı Küçükçekmece'de bir ortaokul servisinde servis şoförü öğrencileri yerleri kirlettiği gerekçesiyle sopayla dövdü.

Öğrencilere serviste temizlik dayağı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir ortaokul servisinde servis şoförü öğrencileri yerleri kirlettiği gerekçesiyle sopayla dövdü.

Olay Küçükçekmece'de bulunan bir ortaokulun servisinde bugün gerçekleşti. İddiaya göre serviste çocuklar yerlere çöp attı. Bunu gören servis şoförü önce çocuklara bağırmaya başladı. Hızını alamayan adam eline aldığı süpürge sapıyla çocukları dövdü. Yaşananları serviste bulunan diğer çocuklar cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüler de elinde sopayla çocuklara bağıran adam, sopayla defalarca vuruyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Küçükçekmece 3. Sayfa Yerel Haberler

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