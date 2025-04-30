Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangında olayın nedenlerini araştırmak üzere TBMM'de kurulan komisyonun toplantısına faciada yakınlarını kaybeden aileler de katıldı.

"ANNE SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Toplantıya katılan bir anne, oğlu tarafından yangından dakikalar önce gönderilen ses kaydını komisyonda dinletti. Küçük çocuğun kayıtta "Anne seni çok seviyorum" dediği duyulurken, annenin "Benim çocuğum öleceğini biliyordu. Ben ise anne olarak şunu demek zorunda kaldım: Keşke uyanmasaydı, keşke korkmasaydı" sözleri salonda duygusal anlara neden oldu.

"YANIMA GELİP 'AĞLAMA, VALİ BEY ÜZÜLÜYOR' DEDİLER"

Hayatını kaybeden 13 yaşındaki Doruk'un annesi, olay sırasında hiçbir yönlendirme ve destek görmediklerini belirterek, "Her şeyin ortasındaydık ama ne olduğunu bilmiyorduk. Biri yanıma gelip 'Ağlama, vali bey üzülüyor' dedi. Ben çocuğumu kaybetmişim, gözyaşlarım bile rahatsızlık sayıldı" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

KOMİSYON GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Anne, "Ömrümü adadığım çocuklarımı kaybettim. O an anladım ki, biz orada gerçekten yalnızdık" dedi. Annenin duygusal konuşması sırasında komisyon üyeleri gözyaşlarına hakim olamazken, bir görevlinin mendil dağıttığı görüntülere yansıdı.