Oğlunun eski müvekkilini öldüren babaya indirimle 24 yıl hapis

Kayseri'de7 Ocak 2020'de adliye önünde meydana gelen olayda, Mehmet Aslan, avukat oğlunun eski müvekkili olan ve 'hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma', 'dolandırıcılık' suçlarından Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Ahmet Demir ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

5 MERMİ İSABET ETTİ

Aslan, belindeki tabancayı çıkarıp, Demir'e ateş etti. Vücuduna 5 mermi isabet eden Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mehmet Aslan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tasarlayarak adam öldürmekten tutuklandı. Yürütülen soruşturma kapsamında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, suç şüphesi bulunan avukat Özgür Aslan'ı ifadeye çağırdı. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan avukat Özgür Aslan, kuvvetli suç şüphesi ile 'kasten adam öldürmeye azmettirme' suçundan tutuklandı.

Ahmet Demir'in eşi H.D.'nin de aralarında bulunduğu, 2'si tutuklu 6 sanığa dava açıldı. Sanıklardan Mehmet Aslan hakkında 'tasarlayarak adam öldürme', avukat oğlu Özgür Aslan hakkında ise 'tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Tutuksuz sanıklar Hasan D., A.T. ve T.H.'nin de 'suça iştirak' ve 'tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme', Demir'in eşi hakkında ise 'suça iştirak'ten ceza istendi. Davanın görülen ara celselerinde tutuklu sanık Özgür Aslan, adli kontrol tedbiri ile salıverildi.

"HABERİM OLSA ENGELLERDİM"

Sanıkların yargılanmalarına Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada tutuksuz sanık T.H. dışındaki tüm sanıklar hazır bulundu. Babasını azmettirmediğini ve suçsuz olduğunu öne süren tutuksuz Özgür Aslan, "Ahmet benim arkadaşımdı. Aramızda husumet yoktu. Yıllarca davalarına baktım. Benim olayla hiçbir alakam yok. Olaydan 3 gün önce babama attığı mesajlar ortada. Babam da olayı 3 gün önceden planladığını anlattı. Haberim olsa engellerdim. Babamın kavga bile etmesini istemeyen bir insanım. 18 ay suçsuz yere tutuklu kaldım. Bu süreçte mesleki itibarım ayaklar altına alındı. İftira sonucu hakkımda dava açıldı. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.

"AMACIM, AYAKLARINA SIKIP KORKUTMAKTI"

Ahmet Demir'in kendisine sosyal medyadan ağır hakaretler ettiğini öne süren Mehmet Aslan ise "Bana, sürekli hakaret eden birisi var. Bana ettiği küfürlerin arkasında hangi azmettirici aranıyor? Bu olayın asıl sebebi bana edilen küfürlerdir. Oğlumun bu olayla alakası yoktur. Kimsenin bu olaydan haberi yoktu. Bir tek yanımda çalışan H.D.'ye söyledim. 'Kahvehane sana emanet' dedim. Bu olayı kesinlikle tasarlamadım. Oğlumun olaydan haberi olsa bana engel olurdu. Amacım, ayaklarına sıkıp korkutmaktı. Üstüme kapanınca böyle bir sonuç meydana geldi. Bu sonuçla bittiği için pişmanım" dedi.

CEZADA İNDİRİM UYGULANDI, 2 SANIK BERAAT ETTİ

Diğer sanıklar da üzerlerine atıl suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, sanıklardan Mehmet Aslan'ı 'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ardından Ahmet Demir'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar 'ağır tahrik' olarak değerlendirilerek, cezası 24 yıla düşürüldü. Sanık hakkında 'iyi hal' indirimi uygulanmadı. Heyet, tutuksuz sanıklardan Hasan D., A.T. ve T.H.'yi ise 'tasarlayarak adam öldürmeye iştirak' suçundan 12'şer yıl hapse mahkum etti. Tutuksuz sanıklardan Özgür Aslan'ın 'azmettirme' suçundan, Ahmet Demir'in eşi H.D.'nin ise 'suça iştirak'ten delil yetersizliğiyle beraatine hükmedildi.