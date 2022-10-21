Oğlunu kaybeden doktor sosyal medyada şarkı paylaşıp yaşamına son verdi Aksaray'da 10 ay önce intihar eden oğlunun ardından psikolojik sorunlar yaşadığı için ataması yapılan doktor ikinci intihar teşebbüsünde evinde yaşamına son verdi.

Oğlunu kaybeden doktor sosyal medyada şarkı paylaşıp yaşamına son verdi

AKSARAY - Aksaray'da 10 ay önce intihar eden oğlunun ardından psikolojik sorunlar yaşadığı için ataması yapılan doktor ikinci intihar teşebbüsünde evinde yaşamına son verdi. Sosyal medyada "Bu havada gidilmez" isimli şarkıyı paylaşan doktorun paylaşımı ise yürekleri dağladı.

Olay, Taşpazar Mahallesi 862. Sokakta bulunan Kültürpark Apartmanı'nın 5. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 4 Aralık 2021 tarihinde aynı evin balkonundan atlayarak intihar eden oğlu 14 yaşındaki Kemal Kaan Yılmaz'ın ölümünden sonra psikolojik sorunlar yaşayan Aile Hekimi Dr. Timur Yılmaz 6 Aralık 2021'de intihara teşebbüs ederek yaşamına son vermek istedi. Pınar Mahallesi 4007 Sokakta bir otomobil içerisinde bilinci kapalı bulunan doktor psikolojik sorunları nedeniyle tedaviye başladı. Tedavisi devam ederken 10 ay sonra görevli olduğu Hürriyet 9 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nden dün akşam saatlerinde Toplum Sağlığı Merkezine atanan doktor gece saatlerinde sosyal medya hesabından, "Bu havada gidilmez" isimli şarkıyı paylaşarak, yüksek dozda ilaç içip yaşamına son verdi. İkinci intihar teşebbüsünde yaşamına son veren doktordan sabah saatlerinde haber alamayan meslektaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Apartman içerisinde defalarca kapıyı çalan polis ekipleri doktora ulaşamayınca olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri beşinci kattaki dairenin balkonundan içeri girerek kapıyı açarken, yerde hareketsiz yatan doktorun yapılan ilk sağlık kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Oğlunun ölümünden 2 gün sonra intihara teşebbüs etmişti

Hürriyet Mahallesi 9 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli iken Dr. Timur Yılmaz'ın 14 yaşındaki oğlu Kemal Kaan Yılmaz, 4 Aralık 2021'de, 5.kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti. Oğlunun acısına dayanamayan doktor baba, 6 Aralık 2021'de sosyal medyadan, "Olmadı, olduramadım, olacak. Kavuşma vakti. Doğduğunda söylemiştim. Seni asla bırakmam" mesajını paylaşıp kayıplara karışmıştı. Yakınlarının ihbarıyla harekete geçen polis, Yılmaz'ın telefonunun en son sinyal verdiği alan ve çevresinde dron ile arama yaptı. Kayıp doktor, ilk intihar teşebbüsünde bilinci kapalı halde bulunmuştu. 10 aydır psikolojik sorunlar nedeniyle tedavi gören doktor dün akşam saatlerinde görevli olduğu sağlık ocağından Toplum Sağlığı Merkezine atandı.

Yine sosyal medya paylaşımı ile intiharın haberini önceden verdi

İlk intihar teşebbüsünde 10 ay önce intihar eden oğlunun ardından sosyal medyada, "Olmadı, olduramadım, olacak. Kavuşma vakti. Doğduğunda söylemiştim. Seni asla bırakmam" mesajını paylaşıp kayıplara karıştıktan sonra bilinci kapalı halde bulunan doktor, intiharını önceden haber edercesine yine sosyal medya paylaşımı yaptı. Yaşamına son verdiği olay öncesinde, "Bu havada gidilmez" şarkısını sosyal medya hesaplarında paylaşan doktor, olay yerine gelen yakınları ve meslektaşlarını yasa boğdu. Doktorun cenazesi Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.