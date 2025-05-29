Öfkeli vatandaş, denetim sırasında benzin dökerek aracını ateşe verdi

Öfkeli vatandaş, denetim sırasında benzin dökerek aracını ateşe verdi
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Öfkeli vatandaş, denetim sırasında benzin dökerek aracını ateşe verdi
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Kastamonu'da bir sürücü, polis ekibinin işlem yapmak istediği haciz yakalamalı panelvan aracını ateşe verdi. Alev alev yanan araç kullanılmaz hale geldi. Aracını yakan vatandaşın o anlarda "Nereye alıyorsanız alın, hayatımızı bitirdiler ya" dediği duyuldu.

Kastamonu'da Cebrail Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen olayda polis ekipleri tarafından sorgulaması yapılan 20 AHT 022 plakalı panelvan aracın borç sebebiyle haciz yakalamalı olduğu tespit edildi.

Öfkeli vatandaş, denetim sırasında benzin dökerek aracı ateşe verdi

SİNİRLENİP ARACINI ATEŞE VERDİ

Polis ekiplerinin aracın yediemin otoparkına çekileceğini söylemesi üzerine, E.D. isimli araç sürücüsü araçtan eşyalarını alacağını söyledi. Aracın içinden aldığı şişedeki benzini aracın üzerine döken şahıs, panelvan aracı ateşe verdi. Aracını yakan vatandaşın o anlarda "Nereye alıyorsanız alın, hayatımızı bitirdiler ya" dediği duyuldu.

Öfkeli vatandaş, denetim sırasında benzin dökerek aracı ateşe verdi

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Polis ekipleri tarafından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri istenirken, şahıs aracı terk ederek bölgeden uzaklaştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken araç kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Şahıs olaydan bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Adamın ekmek teknesine haciz uygularsan nasıl çalışıp kazanıp borcunu ödeyecek. İyi yapmış bundan sonra örneklerini çok görürüz

Yorum Beğen11
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Haber YorumlarıDüşünen adam:

Polisinde umurundaydi sanki... olay itfaiyenin alanına girmiş... çok çok bir rapor ekler evraka birde yaktın diye adliyeye bağlar seni...

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Haber YorumlarıKara Ahmet:

iz kaybediyor

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Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

yzzuk ??

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Haber YorumlarıBELAGATÇI:

Şimdi o arabayı yaktın o borç bitti mi sanırsın öyle böyle ödenecek sen ödemezsen senden doğan ödeyecek ama alacaklı alacak o borcunu

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