Öfkeli vatandaş, denetim sırasında benzin dökerek aracını ateşe verdi

Kastamonu'da Cebrail Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen olayda polis ekipleri tarafından sorgulaması yapılan 20 AHT 022 plakalı panelvan aracın borç sebebiyle haciz yakalamalı olduğu tespit edildi.

SİNİRLENİP ARACINI ATEŞE VERDİ

Polis ekiplerinin aracın yediemin otoparkına çekileceğini söylemesi üzerine, E.D. isimli araç sürücüsü araçtan eşyalarını alacağını söyledi. Aracın içinden aldığı şişedeki benzini aracın üzerine döken şahıs, panelvan aracı ateşe verdi. Aracını yakan vatandaşın o anlarda "Nereye alıyorsanız alın, hayatımızı bitirdiler ya" dediği duyuldu.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Polis ekipleri tarafından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri istenirken, şahıs aracı terk ederek bölgeden uzaklaştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken araç kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Şahıs olaydan bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.