Odun yüklü tır, ok gibi bariyerlere saplandı: 1 ölü - Haberler

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Odun yüklü tır, ok gibi bariyerlere saplandı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Odun yüklü tır, ok gibi bariyerlere saplandı: 1 ölü Karabük'ten Kastamonu'ya bir fabrikaya odun getiren tır, İstanbul yolu üzerinde yoldan çıkarak refüjdeki bariyerlere ok gibi saplandı.

Odun yüklü tır, ok gibi bariyerlere saplandı: 1 ölü

KASTAMONU - Karabük'ten Kastamonu'ya bir fabrikaya odun getiren tır, İstanbul yolu üzerinde yoldan çıkarak refüjdeki bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada tırda bulunan odunlar çevreye savrulurken, sürücü ise tırın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'ün Ovacık ilçesinden Kastamonu'da il merkezinde faaliyet gösteren bir sunta fabrikasına odun getirdiği öğrenilen ve kimliği henüz tespit edilemeyen 74 DE 605 plakalı tır, Kastamonu-İstanbul karayolu Araç caddesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjde bulunan bariyerlere ok gibi saplandı. Bariyerleri de parçalayan tır, yan yatarak durabildi. Kazada sürücü, tırın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Tırda bulunan odunlar çevreye savrulurken İstanbul yolu ise trafiğe kapandı. Kazanın ardından bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak İstanbul yolunu geçici olarak araç trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri de herhangi olumsuz bir duruma karşı tırda incelemede bulunarak tedbir aldı.

Tırın yoldan kaldırılmasıyla ilgili çalışma halen devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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