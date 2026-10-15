Odessa bölgesindeki süpermarkete Rus saldırısında 3 kişi yaralandı

Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki bir süpermarkete gerçekleştirdiği saldırıda 3 kişi yaralandı. Saldırı anı kameraya yansıdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Odessa bölgesindeki bir süpermarkete saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Zelenskiy paylaşımında, "Odessa bölgesinde sıradan bir işletmeye Rus yapımı jet motorlu 'Shaded" uçağıyla korkunç bir saldırı düzenlendi. Rusya kanlı terörüne devam ediyor. Mağaza kısmen yıkıldı ve arabalar hasar gördü. 3 kişi yaralandı. Gerekli tüm acil servis ekipleri olay yerinde çalışıyor ve saldırıdan etkilenenlere yardım sağlıyor" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, "Ortaklarımızın bu saldırıya karşı savunmamıza yardımcı olması çok önemli. Konutlar, mağazalar, enerji ve diğer kritik altyapılar neredeyse aralıksız saldırı altında. Tek bir saat bile huzur yok" dedi. ABD'ye bir kez daha çağrıda bulunan Zelenskiy, "Yaşananlar, Rusya'nın ABD'den aldığı sinyallere verdiği net bir yanıttır. Maalesef (Rusya'ya yönelik) yaptırımların daha da hafifletilmesi ihtimaline dair tehlikeli sinyaller var. Bu yaptırımlar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına ve bize karşı yürüttüğü savaşa karşılık olarak dünya tarafından, ABD, Avrupa ve ortaklarımız tarafından uygulandı. Hiçbir şey değişmedi. Savaş durmadı. Yaptırımlar kaldırılmamalı. Rusya, kendi başlattığı ve bin 695 gündür sürdürdüğü katliama son vermelidir. Cinayetleri finanse etmek için daha fazla para bu durumu değiştirmeyecektir. İhtiyaç duyulan şey güçtür ve ABD, Rus teröründen daha güçlüdür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı