Ödemiş'te Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Ödemiş'te Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde seyir halindeyken devrilen traktörün sürücüsü Halil Aksoy, kaza sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde seyir halindeyken devrilen traktörün sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsa Horzum Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Aksoy (38) idaresindeki 35 Z 8476 plakalı römorklu traktör, toprak yolda seyir halindeyken hakimiyetini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten tarlaya savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Halil Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni, yapılan kontrolün ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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