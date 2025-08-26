Ödemiş'te Motosiklet Kazası: 15 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü çocuk hayatını kaybetti. Arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı ise hafif yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Pirinççi-Bıçakçı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 SFF 56 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan 15 yaşındaki Hazım Çakır, iddiaya göre şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen Ersin Yüksel'in kullandığı 35 BRK 510 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, yolcu konumundaki Atlas Ö. (15) hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Çakır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Atlas Ö.'nün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR