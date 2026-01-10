Haberler

İzmir'deki feci kazada ağır yaralanan yazar yaşam mücadelesini kaybetti

İzmir'deki feci kazada ağır yaralanan yazar yaşam mücadelesini kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil park halindeki araçlara çarparak bir binanın bahçesine uçtu. Kazada ağır yaralanan yazar Rabiye Yıldırım, hastanedeki 3 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin park halindeki araçlara çarptıktan sonra bir binanın bahçesine uçtuğu kazada ağır yaralanan yazar Rabiye Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 8 Ocak günü saat 13.30 sıralarında Ödemiş ilçesi Zafer Mahallesi Turan Emeksiz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. (18) yönetimindeki 35 TDU 55 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrularak yol kenarında park halinde bulunan 35 AB 9839 plakalı otomobil ile 35 AFS 983 plakalı ticari araca çarpan otomobil, ardından bir apartmanın bahçesine uçtu. Feci kaza sırasında kaldırımda yürüyen yazar Rabiye Yıldırım (68), savrulan aracın çarpması sonucu ağır yaralanırken, yanındaki diğer yaya ise son anda kaçarak kurtuldu. Kazada otomobil sürücüsü İ.G. ile araçta yolcu olarak bulunan S.Y. (18), Ü.C. (17) ve S.B. (17) de yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 günlük yaşam savaşını kaybetti

Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Rabiye Yıldırım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 3 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Yazar olduğu öğrenilen Rabiye Yıldırım'ın cenazesinin, yarın öğle namazını müteakip Hamdibey Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Öte yandan, Rabiye Yıldırım'ın hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi

Süper Kupa finali öncesi birbirlerine girdiler
Tutuklu Şile Belediye Başkanı Kabadayı, ek ifadesinde İmamoğlu'nu ele verdi

Tutuklu belediye başkanından ek ifade! İmamoğlu'nu ele verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp ateş etti
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

Sınır komşumuz gece uyumadı! Ölü sayısı korkunç boyutta
ABD Başkanı Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz

"Çin veya Rusya'nın orayı işgal etmesine izin veremeyiz"
Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda Güler sözleri

Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda sözleri
Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp ateş etti
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Sezen Aksu karantinaya alındı

Sezen Aksu karantinaya alındı