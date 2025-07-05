Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz'da başlayan orman yangınları 3 günün ardından kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 bin hektarlık alan küle dönerken alevlerin arasında kalan 1 yatalak hasta ile 2 orman işçisi hayatını kaybetti. Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan 2 gün önce video çektiği yerde, yangının kontrol altına alınmasının ardından tekrar video çekerek yangının oluşturduğu tahribatı gözler önüne serdi.

"YANACAK YER KALMADI"

Turan'ın 2 gün önce video çektiği yeşil vatanı alevlerin sardığı görülürken son çektiği görüntülerde ise tüm arazinin küle döndüğü görüldü. Yangının vahametini olay yerinde aktaran Turan, "İki gün önce sizleri bilgilendirmek için video çektiğimiz yerdeyiz. Tabii o bölgede korktuğumuz oldu. O günün ateşi şiddetli bir şekilde bu bölgeye geldi. Artık bu bölgede yanacak yer kalmadı. Üzümlü Barajı çevresine, suya kadar ulaştı. Ve yola ulaşınca da biraz daha mücadele etmek kolay oldu. Dediğim gibi sözün bittiği yerdeyiz" dedi.

"5 BİN HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU"

Turan sözlerine şöyle devam etti: "5 bin hektarlık yaklaşık aldığımız bilgilere göre yanan, kül olan bir alan var. Arazinin tamamında yangın artık durdu diyebiliriz. Soğutma çalışmaları devam ediyor. En azından bu bölgenin dışına çok büyük bir sıkıntı olmazsa çıkacak değil artık. İçeride belli bölgelerde dumanlar görüyoruz ama Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de itfaiyeler de yangın bölgesi çevresinde gerekli önlemleri aldılar. Vatandaşlarımız şu andan sonra bu bölgenin artık kontrol altında olduğunu bilmesi için buradayız. Yine dolaşacağız. Arazinin tamamını dolaştık. Bu videoyu burada çektiğimiz için buradan sizlere seslenmek istedik"

"İKİNCİ BİR YANGIN VAKASINI KALDIRACAK GÜCÜMÜZ YOK"

Yangının sonlandırılmasında yardımcı olan bütün ekiplere ve halka teşekkürlerini ileten Turan sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Çok ciddi kayıplarımız var. Bunların yaralarını sarmak uzun zaman alacak. Lakin sadece bu Ödemiş'te değil. İzmir'in bütün yerlerinde, ülkemizin çok değişik yerlerinde yangın tehlikesi hala devam ediyor. Burada bittiği için bir daha olmayacak değil. Bundan sonraki süreçte çok dikkatli olmamız lazım. Artık ikinci bir yangın vakasına dayanacak, kaldıracak gücümüz yok.

Biz önce dikkatli olalım. Tabii ki hava muhalefetleri Doğa koşulları nedeniyle bunlar tabii ki olabilir ama erken müdahale etme konusunda birbirimize daha fazla yardımcı olalım, haberdar olalım. Bütün ekipler de bundan sonra teyakkuzda olsun. İkinci bir defa bunu dediğimiz gibi kaldıracak gücümüz yok. İnşallah bugün, yarın soğutma çalışmaları devam edecek. Bu alanın dışında başka bir sıkıntı olmayacak"

ÖDEMİŞ YANGINI

İzmir'in Ödemiş ilçesi Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisi yakınlarındaki ormanda 2 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın bölgesindeki Tosunlar, Suçıktı, Yeniköy, Karadoğan, Işık, Köseler ve Üzümlü mahalleleri tahliye edildi. Alevlerin sardığı ilçede çok sayıda ev, bağ ve bahçe zarar gördü. Yangında alevlerin arasında kalan yatalak hasta İbrahim Erkan (81), Konya Orman Bölge Müdürlüğü Dozer Operatörü, 2 çocuk babası İbrahim Demir (39) ile Beydağ Orman İşletme Şefliği'nde görevli, 2 çocuk babası Ragıp Şahin hayatını kaybetti. Günlerce devam eden yangın 4 Temmuz akşam saatlerinde kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.