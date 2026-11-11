Ocak-Ekim'de trafik kazalarında 1835 kişi öldü, Bursa'da 51 kişi hayatını kaybetti

Emniyet Genel Müdürlüğü, yılın 10 aylık kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. 2026'nın Ocak-Ekim döneminde ülke genelinde meydana gelen 578 bin 989 kazada bin 835 kişi hayatını kaybetti, 345 bin 567 kişi yaralandı. Bursa'da ise 10 aydaki kazalarda 51 kişi hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz 11 Ekim günü Manisa'daki trafik kazasında 11 kişinin hayatını kaybetmesi ülkeyi yasa boğmuş, yollardaki denetimler artırılmıştı. İçişleri Bakanlığı hem karadan hem havadan kontrolleri sıklaştırdı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı da geçen Ekim ayına dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Bir ay boyunca ülke genelinde meydana gelen 59 bin 211 trafik kazasında 34 bin 449 kişi yaralandı, 207 kişi hayatını kaybetti. Yılının ilk 10 aylık döneminde ise ülke genelinde vuku bulan 578 bin 989 kazada bin 835 kişi hayatını kaybetti, 345 bin 567 kişi yaralandı. Kazalara yine sürücü kusurları davetiye çıkardı. Tam 262 bin 787 kazaya sürücüler sebep olurken 21 bin 759 yaya da kazaya karıştı. Bin 717 kaza da araç içerisindeki yolcuların kurallara riayet etmemesinden kaynaklandı.

Trafiğe kapalı alanda 8 bin kaza

Resmi verilere göre; sürücülerin hız merakı onlarca ocağa ateş düşürdü. 10 aylık dönemde 96 bin 281 kaza araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymayan sürücüler yüzünden meydana geldi. Aşırı hız sebebiyle de bin 325 kaza oluştu. Kazalardan 5 bin 259'u kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandı. Hatalı şerit değiştiren 24 bin 186 sürücü de yaralamalı trafik kazasına davetiye çıkardı. Trafiğe kapalı alanı (Taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek) ihlal eden 8 bin 864 sürücü de kazaya sebep oldu.

Alkollü direksiyon başına geçtiler

2026'nın ilk 10 ayında ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan bin 267 sürücünün de alkollü olduğu tespit edildi. Yılın 10 aylık kuralları çiğneyen sürücülere ceza yağdı. 3 bin 756 yayaya kuralları hiçe saydıkları için ceza yazılırken 92 bin 280 yolcuya da ceza kesildi. 4 milyon 41 bin 885 sürücüye çeşitli kural ihlalleri sebebiyle cezai işlem uygulanırken şehir kameralarınca tespit edilen kural ihlalleri sebebiyle de 20 milyon 522 bin 42 araç plakasına ceza yazıldı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 189 bin 697 sürücü denetimlerde trafik polisine yakalandı. 1 milyon 973 bin 883 araç da çeşitli sebeplerden ötürü trafikten men edildi.

Bursa'da 51 can kaybı

Kural tanımaz sürücüler metropol şehirlerde de onlarca ölümlü trafik kazasına karıştı. Resmi verilere göre yılın ilk 10 ayında meydana gelen kazalarda Ankara'da 98, İstanbul'da 115, İzmir'de 63 ve Bursa'da 51 kişi hayatını kaybetti. Bursa'da geçtiğimiz Ekim ayında 783 yaralamalı kaza meydana geldi. Bu kazalar sonucu kentte 4 kişi hayatını kaybederken yaralanan bin 58 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehirde yılın Ocak – Ekim döneminde ise 8 bin 981 yaralamalı kaza meydana geldi. 51 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken 12 bin 45 kişi de yaralandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı