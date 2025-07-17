Oba Makarna fabrikasındaki patlamada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 15 Eylül 2024'te 5 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı Oba Makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin ravada 1'i tutuklu 6 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Fabrika müdürü tutuklu sanık V.U., "Değirmen bölümünde toz toplama sistemi kurulmuştu, sonra da bu sistem genel müdür A.E.'nin isteğiyle söküldü. Ben olsam sistemi söktürmezdim. Sistem sökülmeseydi patlama olmazdı" dedi.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında 15 Eylül Pazar 2024'te meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı. İtfaiye ekiplerince devam eden soğutma çalışmaları esnasında fabrika içerisinde Mesut Şimay'ın (27) cansız bedeni bulunmuştu. Patlamada ağır yaralanan Eray Kızıldağ (22) 4 Ekim'de, Güven Albayrak (24) 9 Ekim'de, Merve Menteş (26) 10 Ekim'de, Naim Karagüzel (35) de 14 Ekim'de tedavi gördükleri hastanede hayatlarını kaybetmişti. Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 9 kişi ifadeye çağrılmış, sorgu ve işlemlerinin ardından şüphelilerden 7'si hakkında gözaltı kararı verilmişti. İfade ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilenlerden fabrika müdürü V.U. tutuklanmış, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri de savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı. Şüpheliler yönetim kurulu başkanı M.M.Ö. ve olay tarihinde fabrikanın genel müdürü A.Ö. ile satın alma sorumlusu İ.A. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, fabrika müdürü V.U. ile tutuksuz iş güvenliği uzmanı D.T., patlamadan korunma dokümanı hazırlayıcısı İ.B., elektrik bakım sorumlusu Y.T. ve değirmen sorumlusu Ö.K.'nin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar, idari işler sorumlusu C.B.'nin ise "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Sanıklar ilk kez hakim karşısında

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülmeye başlanan davada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık fabrika müdürü V.U. ile tutuksuz sanıklar iş güvenliği uzmanı D.T., elektrik bakım sorumlusu Y.T. ve idari işler sorumlusu C.B., patlamada yaralananlardan bazıları ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Patlamadan korunma dokümanı hazırlayıcısı İ.B. ve değirmen sorumlusu Ö.K. ise, duruşmaya bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Yoklama, kimlik tespiti ve iddianamenin kabul kararının okunmasının ardından sanıklar savunmalarını gerçekleştirdi.

"Sistem sökülmeseydi patlama olmazdı"

Savunma için söz hakkı verilen fabrika müdürü sanık V.U., "Ben 31 yıldır makarna firmalarında çalıştım. Oba Makarna'dan teklif gelince buraya geçtim. Fabrikada görevim, patronların talimatlarını uygularım. Patlamanın olduğu gün telefonla arandıktan sonra fabrikaya geldim. Ben Bolu'da ikamet ediyorum. Fabrikadan içeri girdim ve yangın devam ediyordu. Ben fabrika içinde 20 saate yakın söndürme çalışmalarına katıldım. Patlamadan sonra bana 'C' sınıfı imza yetkisi verildi. Ben patronların talimatları dışına çıkmam. Değirmen bölümünde toz toplama sistemi kurulmuştu, sonrada bu sistem genel müdür A.E.'nin isteğiyle söküldü. Ben olsam sistemi söktürmezdim. Sistem sökülmeseydi patlama olmazdı. Sistem söküldüğünde istifa dilekçesini verdim. Ondan sonra bana 'Sen değirmene karışma, makarnayla ilgilen' dendi. Patlamadan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetime geldi. Belirlenen eksiklikler giderildikten sonra tekrar denetime gelinince denetimden geçtik. Denetimden geçen bir fabrika neden patlar bilmiyorum. Burada bir ihmal var ama nasıl olduğunu bilmiyorum. 'C' sınıfı ima yetki belgesini ben cezaevinde öğrendim" dedi.

"Benim yetkim ve sorumluluğum yoktur"

İş güvenliği uzmanı tutuksuz sanık D.T., "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 37 maddelik eksik çıkardı. Biz o eksiklikleri tamamladık. Ben tutuklu sanık V.U. ile irtibattayım. Benim muhatabım odur. Ben patlamaya kadar fabrika sahiplerini bile göremedim" derken, değirmen sorumlusu tutuksuz sanık Ö.K., "Tutuklu sanık V.U. beni işe aldı. Benim yetkim ve sorumluluğum yoktur. Ben V.U.'yu fabrika müdürü olarak biliyorum. Ben değirmene alınacak her parçayı V.U.'ya söylerim, çünkü fabrika müdürü odur. 10 aydır ev hapsindeyim, beratımı talep ediyorum" diye konuştu.

"Olaydan 45 dakika önce değirmen pano odasında bir kişinin sigara içtiği görülüyor"

2017'de fabrikada elektrik bakım teknisyeni olarak işe başladığını, daha sonra ayrıldığını belirten elektrik bakım sorumlusu tutuksuz sanık Y.T., "2023 yılında yeniden işe başladım. Olayı arkadaşlarımın aramasıyla öğrendim. Yangını söndürme çalışmalarına yardım ettim. Bilirkişi raporunu ve suçlamaları kabul etmiyorum. Olaydan 45 dakika önce değirmen panosunda bir kişinin sigara içtiği görülüyor, patlamaya bu sebep olmuş olabilir. Olayın aydınlatılması için katkıda bulundum" şeklinde konuştu.

Tutuksuz sanıklar patlamadan korunma dokümanı hazırlayıcısı İ.B. ve idari işler sorumlusu C.B. de talimat duruşmasında verdikleri savunmalarını tekrarladıklarını söyledi. Söz alan patlamada hayatını kaybeden Merve Menteş ve Naim Karagüzel'in yakınları ile yaralanan S.A., Ü.K. Z.E. de şikayetçi olduklarını belirterek, davaya katılma talebinde bulundu.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık V.U.'nun tutukluluk halinin ve sanıklar Y.T. ile Ö.K. hakkında bulunan "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol kararının devamını talep etti. Söz verilen V.U. ve avukatları tahliyesini talep ederken, Y.T. ve Ö.K.'nin müdafileri de adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi. Müşteki avukatları da mütalaaya katıldıklarını belirterek, yönetim kurulu başkanı M.M.Ö. ve olay tarihinde fabrikanın genel müdürü A.Ö. hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık V.U.'nun tutukluluk halinin devamına, sanıklar Y.T. ile Ö.K. hakkında bulunan "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılarak imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmederek duruşmayı erteledi. - SAKARYA