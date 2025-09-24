Oba Makarna Fabrikası Patlamasında Sanıklara Cezalar Verildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde geçen yıl 5 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı Oba Makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan sanıklar V.U. ve İ.B.'yi 11 yıl 8'er ay, D.T., Y.T. ve Ö.K.'yi 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan sanık C.B.'ye 3 yıl 4 ay hapis cezası vererek, V.U.'nun adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiindeki Oba Makarna fabrikasında 15 Eylül 2024'te meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi de yaralannıştı. Olay sonrası başlatılan soruşturmada fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi ifadeye çağrıldı, 7'si gözaltına alındı. Fabrika müdürü V.U. tutuklanırken, 5 şüpheliye adli kontrol uygulanıp biri serbest bırakıldı. Yönetim kurulu başkanı M.M.Ö., dönemin genel müdürü A.Ö. ve satın alma sorumlusu İ.A. hakkında ise takipsizlik kararı verildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, V.U. ile tutuksuz iş güvenliği uzmanı D.T. patlamadan, korunma dokümanı hazırlayıcısı İ.B, elektrik bakım sorumlusu Y.T. ve değirmen sorumlusu Ö.K.'nin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar, idari işler sorumlusu C.B.'nin ise "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.

Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık fabrika müdürü V.U., tutuksuz sanık elektrik bakım sorumlusu Y.T. ile hayatını kaybedenlerin bazı yakınları ve taraf avukatları katıldı. Patlamadan korunma dokümanı hazırlayıcısı İ.B. ise duruşmaya, bulunduğu ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından tanık olarak dinlenen Z.Y, kolundan ve sırtından yaralandığını kaydetti, soruşturma aşamasında şikayetçi olmasa da mağdur olduğunu ve hakkını talep ettiğini söyledi.

"Sanıklar ve dışarıdakiler elini kolunu sallayarak geziyorlar. Oğlum yandı, kül oldu"

Olayda hayatını kaybeden Nail Karagüzel'in annesi Saniye Karagüzel, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanıklar ve dışarıdakiler elini kolunu sallayarak geziyorlar. Oğlum yandı, kül oldu. İhmal var. Sanıkların ve dışarıdakilerin cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi. Nail Karagüzel'in kardeşi Şeyma Güneş ise 2 yıl fabrikada çalıştığını, sanıkların yalan söylediğini, ağabeyinin sigortasız çalıştığını ve şikayetçi olduğunu anlattı.

Patlamada sanıklara ceza yağdı

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, fabrika müdürü V.U. ile tutuksuz iş güvenliği uzmanı D.T., patlamadan korunma dokümanı hazırlayıcısı İ.B., elektrik bakım sorumlusu Y.T. ve değirmen sorumlusu Ö.K.'nin 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar, idari işler sorumlusu C.B.'nin ise 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini, ayrıca V.U.'nun tutukluluk halinin devamını talep etti. Son sözleri sorulan sanıklar, beraatlerini talep etti. Kararını açıklayan heyet, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan sanıklar V.U. ve İ.B.'yi 11 yıl 8'er ay, D.T., Y.T. ve Ö.K.'yi 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan sanık C.B.'ye 3 yıl 4 ay hapis cezası vererek, V.U.'nun adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.