O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu

Bu sezon jüri koltuklarında Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin'in yer aldığı yarışmada, final gecesi izleyenlere adeta müzik ziyafeti yaşattı. 16 finalist sahneye çıkarak şampiyonluk için performans sergilerken, heyecan dolu geceye binlerce izleyici canlı yayında eşlik etti.

Sezon boyunca farklı müzik türlerinden yetenekleriyle dikkat çeken yarışmacılar arasında öne çıkan iki isim, Gökhan Özoğuz'un öğrencisi Mert Özer ile Beyazıt Öztürk'ün takımından Funda oldu. Final turunda son ikiye kalan bu iki güçlü ses arasındaki yarışı kazanan isim, izleyici oylarıyla belirlendi.

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU MERT ÖZER

Yarışmanın sonunda açıklanan sonuçla birlikte, O Ses Türkiye 2025 sezonunun birincisi Mert Özer olarak ilan edildi. Genç yetenek, sahnedeki başarılı performansı ve güçlü yorumlarıyla izleyicilerin takdirini kazanmayı başardı. Final gecesi sonrası konuşan jüri üyeleri, Mert Özer'i tebrik ederek müzik kariyerinde önemli bir adım attığını vurguladı.

Mert final konuşmasında, ''Beni alkışlarıyla hiç yalnız bırakmayan seyircime teşekkür ediyorum. Gökhan abiye, Hadise, Melike ablaya teşekkür ediyorum. Küçüklüğümden beri aslında kör alfabesinde öğrendiğim dernek de burada. Onlara çok teşekkür ediyorum.'' dedi.