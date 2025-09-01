Nusaybin'den Midyat'a Giden Aile 6 Gün Sonra Bulundu

Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinden Midyat'a gitmek için evden çıkan İsmail Güngör, Emine Güngör ve Hüseyin Güngör, 6 gün boyunca kendilerinden haber alınamaması üzerine kayıp ihbarı yapılmıştı. Aile, yeni telefon hatları ile iletişime geçerek sağ salim olduklarını bildirdi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinden Midyat'a gitmek üzere evden çıkan ve 6 gündür kendilerinden haber alınamayan aile bulundu.

Edinilen bilgilere göre, İsmail Güngör, Emine Güngör ve Hüseyin Güngör Midyat'a gidip burada bir ev kiraladı. Ancak mevcut telefon hatlarını kapatıp yeni hat kullanmaya başlamaları nedeniyle Nusaybin'deki yakınlarının ulaşamaması üzerine kayıp ihbarı yapıldı. Yeni hattın aktif hale gelmesiyle birlikte ailenin sağ salim olduğu bilgisine ulaşıldı. Ailenin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Nusaybin'deki yakınlarıyla yeniden iletişime geçtiği bildirildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
