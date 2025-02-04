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Nusaybin'de Yangın: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Nusaybin'de Yangın: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir binada çıkan yangında, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde Barış Mahallesi'nde bir binadaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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