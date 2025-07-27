Nusaybin'de Yalnız Yaşayan 70 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Nusaybin'de Yalnız Yaşayan 70 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Almanya'dan geldiği belirtilen 70 yaşındaki Nazlı Peymaner, evinde yalnız yaşarken komşuları tarafından ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Olay, Dicle Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce Almanya'dan erkek kardeşiyle birlikte Nusaybin'e gelen Nazlı Peymaner, kardeşinin dönüşü sonrası evde yalnız yaşamaya başladı.

Yakınları, Peymaner'e ulaşamayınca durumdan şüphelendi. Almanya'daki kardeşinin isteğiyle harekete geçen komşular yaşlı kadını yatak odasında hareketsiz halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Nazlı Peymaner'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Peymaner'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere önce Nusaybin Devlet Hastanesi morguna, ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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