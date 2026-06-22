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Mardin'de motosikletten düşen kadın ağır yaralandı

Mardin'de motosikletten düşen kadın ağır yaralandı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan bir kadın, henüz belirlenemeyen nedenle yola düşerek ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren kadın hastanede tedavi altına alındı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde motosikletten düşen kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Midyat Yolu Caddesi Pazar Kavşağı'nda seyir halindeki motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan kadın, henüz belirlenemeyen nedenle yola düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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