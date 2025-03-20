Nuri Alço vasiyet açıklamasından geri adım attı: Yanlış anlaşıldı

73 yaşındaki usta oyuncu Nuri Alço, "Tüm mal varlığımı eşime bırakıyorum" diyerek Burcu Alço'yu işaret etmişti. Alço bu sözlerinden geri adım attı.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Nuri Alço, geçtiğimiz yıl geçirdiği ameliyatla sevenlerini kaygılandırmıştı. O süreçte en büyük desteği eşi Burcu Alço'dan aldığını belirten oyuncu, eşinin daima yanında olduğunu dile getirerek vasiyetini açıklamış ve magazin gündemine damga vurmuştu.

"NEYİM VARSA EŞİME KALACAK"

Geçtiğimiz günlerde vasiyetini açıklayan Nuri Alço, "Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii'nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok" şeklinde konuşmuştu.

GERİ ADIM ATTI

Geçtiğimiz akşam bir iftar yemeğinde görüntülenen Alço, vasiyetinin yanlış anlaşıldığını ifade etti. Alço, "O yanlış anlaşıldı herhalde. Eşimin benim mal varlığına ihtiyacı yok, onun zaten yeterince malı mülkü var. Kendisinin paraya ihtiyacı yok. İş durumu da gayet iyi." dedi.