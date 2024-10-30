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Nuri Alço'dan endişelendiren haber: yoğun bakıma alındı

Nuri Alço'dan endişelendiren haber: yoğun bakıma alındı
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Ünlü sinema sanatçısı Nuri Alço, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede bağırsak yapışması rahatsızlığı olduğunu öğrendi. Hemen operasyona alınan Alço'nun işlem sonrası tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tutulduğu belirtildi.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço, bağırsak yapışması nedeniyle ameliyat oldu. Nuri Alço, operasyon sonrası tedbir amaçlı yoğun bakıma kaldırıldı. Usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada Alço'nun durumunun stabil olarak izlendiği ve gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

Nuri Alço'dan endişelendiren haber: yoğun bakıma alındı

Evinde rahatsızlanması üzerinde hastaneye kaldırılan ve uzun bir tedavi süreci geçiren Nuri Alço, bu kez karın bölgesindeki ağrılar nedeniyle hastaneye gitti. Yapılan kontrollerde bağırsak yapışması rahatsızlığı yaşadığını öğrenen Alço, 29 Ekim'de akşam saatlerinde bir operasyon daha geçirdi. Sağlık durumu iyi olan ünlü oyuncu, tedbir amaçlı olarak yoğun bakıma alındı.

MESLEKTAŞI YALNIZ BIRAKMADI

72 yaşındaki Alço'ya meslektaşları ve yakınları destek ziyaretlerinde bulundu. Alço'nun meslektaşı oyuncu Metin Devrim de geçmiş olsun dileklerini sunarak Nuri Alço'yla fotoğraf paylaştı.

Nuri Alço'dan endişelendiren haber: yoğun bakıma alındı

Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

Kültür Sanat Karın Ağrısı Operasyon Nuri Alço 3-sayfa Magazin Sinema Sağlık Yaşam

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Yorumlar (2)

Dvran 25:

Gazozunu açarlar şimdi

0
7
yanıtYanıtla
MGk:

Şu dünya da gördüğüm en vefalı adam helal olsun.. Allah şifa versin

0
0
yanıtYanıtla
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