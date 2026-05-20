Almanya'da 8 Türk'ün öldürüldüğü NSU davasında 10 yıllık hapis cezasını tamamlayan Wohlleben serbest kaldı

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı NSU terör örgütüne yardım ve yataklıktan hüküm giyen Ralf Wohlleben, 10 yıllık hapis cezasını tamamlayarak serbest kaldı. Wohlleben, cinayetlerde kullanılan silahı temin etmişti.

Almanya'da 2000 ile 2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, en az iki bombalı saldırı düzenleyen ve 15 banka soygunu yapan NSU'ya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde 2013'te başlayan ve 11 Temmuz 2018'de sona eren davada NSU terör örgütüne yardım ve yataklık etmekten suçlu bulunan Ralf Wohlleben'in 10 yıllık hapis cezasını tamamlayıp, Saksonya-Anhalt eyaletinde bulunan Burg Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden çıktığı ortaya çıktı. Alman medyasındaki haberleri teyit eden Federal Savcılığa göre, Wohlleben gözetim altında kalmaya devam edecek.

9 kişinin ölümüne yardım etti, 10 yıl hapis cezası ile kurtuldu

Almanya Federal Savcılık Ofisi sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Wohlleben'in 10 yıllık cezasının tamamını çekerek bugün serbest bırakıldığı belirtildi. 51 yaşındaki Wohlleben'in serbest bırakılmasının ardından NSU'nun şiddet içeren suç serisiyle bağlantılı olarak yalnızca aşırı sağcı Beate Zschpe cezaevinde bulunuyor.

Wohlleben, NSU üyeleri Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos'un 9 göçmen kökenli insanı öldürmek için kullandığı silahı NSU için temin etmişti. Bugün serbest bırakılan ve davada en önemli ikinci sanık olan Wohlleben, NSU terör örgütünün işlediği 9 cinayette kullanılan Ceska 83 tipi silahı tedarik ederek, örgütü yardım ve yataklık suçundan 10 yıl hapse mahkum olmuştu. 29 Kasım 2011'den beri tutuklu bulunan Wohlleben, 2018'deki mahkeme kararından kısa süre sonra cezasının üçte ikisini hapiste geçirdiği için denetimli serbestlik kararı ile tahliye edilmişti. 2022 yılında görülen davada ise Wohlleben'in denetimli serbestlik kapsamından çıkarılmasına karar verilmiş, bunun üzerine Wohlleben mahkum olduğu 10 yıllık hapis cezasının geri kalanı olan 3 yıl 4 aylık cezasını çekmek üzere yeniden hapse girmişti. Wohlleben, 20 Mayıs 2026'da 10 yıllık cezasını tamamlayarak serbest kalmış oldu.

NSU terör örgütü

Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, en az iki bombalı saldırı düzenleyen ve 15 banka soygunu yapan NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü 4 Kasım 2011'de ortaya çıkmıştı. NSU üyelerinden Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri ileri sürülmüştü. Devam eden süreçte ülkenin son yıllarda karşı karşıya kaldığı en acımasız aşırı sağcı terör örgütü ağı belirlenmişti. Terör örgütünün hayattaki tek üyesi Beate Zschaepe, örgüt arkadaşlarının ölümü üzerine hücre evini ateşe vermiş ve polise teslim olmuştu. Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde 2013'te başlayan ve 5 yıldan fazla süren NSU terör örgütü davasında karar 11 Temmuz 2018'de açıklanmış, baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanık da 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezası almıştı. Ömür boyu hapse mahkum olan Beate Zschaepe de geçen yılın sonuna doğru aşırı sağcılıktan kurtulma amacıyla yürütülen bir programa başvurmuş ve kabul edilmişti. Almanya'daki yasalar gereği ömür boyu hapis cezası alanların durumunun yeniden gözden geçirilmesi uygulaması kapsamında kendi durumunun ele alınacağı Kasım 2026'daki mahkemedeki duruşma öncesi hakimlerin kararını etkilemeyi amaçlayan Beate Zschaepe'nin 15 yıllık hapis cezasını tamamladıktan sonra erken tahliye amacıyla bu adımı attığı ileri sürülmüştü. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
