NSU Kurbanları Yakınlarından Alman Meclisine Dilekçe

Almanya'da 2000 ile 2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü hükümlüsü Beate Zschaepe'nin aşırı sağcılıktan kurtulma programından çıkarılmasını talep eden kurban yakınları 150 binden fazla kişinin imzaladığı dilekçelerini Alman Meclisine teslim etti.

Almanya'da aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü hükümlüsü Beate Zschaepe'nin aşırı sağcılıktan kurtulma programından çıkarılmasını isteyen kurban yakınları taleplerini Alman Meclisine ulaştırdı. NSU tarafından öldürülen Enver Şimşek, Theodoros Boulgarides ve Mehmet Kubaşık'ın kızları Semiya Şimşek, Mandy ve Michalina Boulgarides ve Gamze Kubaşık Alman Federal Meclisi önünde 150 binden fazla kişinin imza verdiği dilekçelerini aralarında Sosyal Demokrat Parti milletvekili Hakan Demir ile Sol Parti Milletvekili Ferhat Koçak'ın da olduğu 8 parlamento üyesine teslim etti. Üç ayrı klasörde toplanan imzaların tesliminden önce düzenlenen etkinlikte NSU tarafından katledilen kurbanların isimleri tek tek okundu.

Almanya'nın Dortmund kentinde, NSU terör örgütü tarafından öldürülen 8 Türk'ten biri olan Mehmet Kubaşık'ın kızı Gamze Kubaşık yaptığı konuşmada, "Devletin bizim acımızı önemsemediğini hissediyoruz. Nasıl olur da bir suçlu destek görürken, geride kalanlar bugüne kadar mücadele etmek zorunda kalır? Özel muamele istemiyoruz. Adalet istiyoruz. Bu devletin sorumluluk almasını istiyoruz. Bu ülkede artık hiç kimse onurunu, hakikatini ve insanlığını savunmak için mücadele etmek zorunda kalmasın. Sadece babalarımızı kaybetmedik. Güvenimizi ve güvenliğimizi de kaybettik" dedi. NSU'nun ilk kurbanı olan Enver Şimşek'in kızı Semiya Şimşek de, "Bizim elimizden alınanları düşündüğümde çok acı çekiyorum. ve bu acı yıllar geçtikçe azalmıyor. Aksine, her geçen gün daha da büyüyor. Onu her gün özlüyorum ve hala her gün neden babamın başına bunun geldiğini ve cinayete yardım edenleri ve suç ortakları hala serbestçe neden dolaştığını merak ediyorum" diye konuştu.15 Haziran 2005'te Münih'teki çilingir dükkanının önünde öldürülen ve NSU kurbanları arasındaki tek Yunan kökenli olan Theodoros Boulgarides'in kızı Mandy Boulgarides ise, "Toplum, ırkçılık, şiddet ve baskıdan mustarip. Başvuruyu inceleyin. Bizi dinleyin ve taleplerimizi dikkate alın. Kulaklarınızı tıkayıp gözlerinizi kapatarak bizi ortadan kaldıramazsınız Babalarımızın, annelerimizin ve bizim onurumuzun bir kez daha çiğnenmesine izin vermeyeceğiz" dedi. Konuşmaların ardından 150 binden fazla kişinin imzaladığı 3 klasörden oluşan dilekçeleri alan parlamenterler NSU kurban yakınlarının taleplerinin takipçisi olacaklarının sözünü verdi.

2 ay önce imza kampanyası başlatmışlardı

NSU tarafından katledilen Enver Şimşek, Theodoros Boulgarides ve Mehmet Kubaşık'ın çocukları Zschaepe'nin neo-Nazi çıkış programına kabul edilmesine tepki göstermiş, kararın geri çekilmesi için 14 Ağustos'ta imza kampanyası başlatmıştı. 2 ay devam eden imza kampanyasında 150 binden fazla kişi destek vermişti.

NSU davası

Almanya'da, 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, iki bombalı saldırı düzenleyen ve 15 banka soygunu gerçekleştiren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı. NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü. Beate Zschaepe ise NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten sonra polise teslim olmuştu. Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde 2013'te görülmeye başlanan NSU terör örgütü davasında, sanıklar hakkındaki karar 11 Temmuz 2018'de açıklanmıştı. Mahkeme, baş sanık Beate Zschaepe'ye ömür boyu, örgüte yardım ve yataklıktan suçlu bulunan Ralf Wohlleben'e 10, Andre Emminger'e 2,5, Holger G'ye 3, Carsten S'ye de gençlik yasaları uyarınca 3 yıl hapis cezası vermişti.

Almanya'nın en geniş kapsamlı davalarından NSU'da 5 sanığı 14 avukat savunmuş, 93 mağduru ise 60 avukat temsil etmişti. Toplam 438 duruşmada tamamlanan davada 765 tanık ve 56 uzman dinlenmişti. - BERLİN